CSP Vila Flor investe na saúde dos jovens atletas

O CSP Vila Flor implementou um Protocolo de Medicina Desportiva nos escalões de formação, que vai ajudar os atletas no seu desenvolvimento desportivo.

Trata-se de um projecto de acompanhamento dos jovens jogadores através de exames médicos, consultas de nutrição, medicina familiar e psicologia desportiva.

O projecto já foi apresentado aos pais dos atletas e pretende ser uma ferramenta importante também na vertente competitiva. “Esta é mais uma valência do clube que nos vai permitir monitorizar a parte competitiva dos atletas”, explicou Emílio Almendra, coordenador técnico do CSP Vila Flor.

Na área da nutrição, por exemplo, os mais novos vão realizar um exame médico desportivo e uma avaliação do desenvolvimento do atleta de forma trimestral. “É feito um acompanhamento pela nutricionista dos atletas, um acompanhamento mensal aos encarregados de educação e é dada uma formação para os atletas saberem o que devem comer antes e depois do treino”.

O Protocolo de Medicina Desportiva é um passo importante para clube já que faz parte de um processo de evolução que começou com a certificação como entidade formadora. Há três anos que o CSP Vila Flor é certificado com três estrelas pela Federação Portuguesa de Futebol. “O projecto de certificação obrigou-nos a pensar nos pensar nos nossos processos, se estávamos a fazer bem ou mal. Começámos a olhar para as várias secções como a formação de treinadores, com as inscrições dos nossos técnicos no curso de nível 1 da A.F. Bragança, e depois olhámos para esta questão da medicina desportiva”.

O Protocolo de Medicina Desportiva será também implementado na equipa sénior.

Foto de CSP Vila Flor