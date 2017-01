CTM B mantém liderança

Na jornada 8, realizada no sábado, as mirandelenses venceram o CP Alvito por 0-4. Inês Batista, Joana Lopes e Alexandra Pisco não deram hipótese às minhotas.

Já no domingo, com Rita Varejão, Joana Fins e Alexandra Pisco, o CTM Mirandela perdeu pela margem mínima (3-2) frente à Ala de Gondomar.

A formação C do CTM também teve dupla jornada no passado fim-de-semana. No sábado as mirandelenses perderam 3-2 com a Ala de Gondomar. Alinharam pela equipa do Tua Inês Salgado, Matilde, Maria Barros, Sílvia Santos, Inês Assunção e Sílvia Santos.

Já no domingo, o CTM foi implacável ao conseguir um triunfo por 0-4 frente ao CP Alvito.

Na tabela classificativa, o CTM Mirandela B segue na liderança já a formação C é terceira.