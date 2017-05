CTM campeão nacional em infantis e juniores femininos

Cinco jogos realizados e outras tantas vitórias, um saldo que valeu à formação de juniores femininos do CTM o título de campeã nacional. É o quinto título neste escalão.

Em Matosinhos, Alexandra Pisco, Rita Varejão, Inês Batista, Joana Lopes e Sílvia Santos levaram de vencia o CTM Chaves (3-0), CTM Ponta do Sol (3-1), Sporting CP (3-1), Boa Hora FC (3-0) e GDCS Juncal (3-1).

Em 39 edições desta prova nacional, o CTM Mirandela já venceu cinco. A primeira foi em 2000 com Vânia Carvalho, Catarina Pereira e Mafalda Lima, que repetiram a proeza em 2001.

A formação da cidade do Tua só voltou a conquistar o título nacional de juniores femininos em 2011 com as jogadoras Maria Xiao, Rita Fins, Joana Fins, Lúcia Ferreira e Ana J. Santos.

Seguiu-se um jejum de quatro anos quebrado em 2015 com a equipa fornada por Rita Fins, Joana Fins, Alexandra Pisco e Rita Varejão e repetido no passado sábado.

Já em infantis femininos, o clube mirandelense arrecadou o quarto título nacional. As mesatenistas Inês Gonçalves, Inês Salgado e Mariana Santa Comba confirmaram a conquista do campeonato após o triunfo frente ao AV Lamego (3-0), ACM Madeira (3-0), GD Toledos (3-0) e LFC Lourosa (3-0).

No sector masculino, o CTM trouxe de Matosinhos o segundo lugar em infantis masculinos conseguido por Rafael Kong, Martim Loução e João Prada. Os mirandelenses perderam na final com o Sporting CP por 0-3.