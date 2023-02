CTM Mirandela B vence a aproxima-se do líder

As mirandelenses começaram por vencer, 0-3, jogo de pares com Joana Pinto e Alexandra Pisco a superiorizarem-se à dupla Jéssica Fernandes/Marta Filipa.

Em singulares, Joana Pinto perdeu, 3-1, com Alanhia Medina, Inês Salgado derrotou Jéssica Fernandes por 0-3 e Alanhia Medina por 2-3. Quanto a Alexandra Pisco levou de vencida Rita Vale por 0-3.

A equipa da cidade do Tua segue no segundo lugar com 32 pontos e menos dois jogos. As transmontanas estão a dois pontos do líder o Boa Hora FC. Na próxima jornada, o CTM Mirandela B recebe o CTM Vila Real.

Foto de CTM Mirandela