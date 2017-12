CTM Mirandela cem por cento vitorioso

Na jornada 11 da competição, realizada no sábado, na cidade do Tua, as mirandelenses levaram de vencida o GD Juncal por 4-0. Anastasiia Golubeva e Liu Yangzi iniciaram o encontro com uma vitória no jogo de pares com os parciais de 11/5, 6/11, 11/8, 11/3.

As mirandelenses terminam 2017 na liderança do campeonato e têm jornada dupla no início do novo ano. O CTM Mirandela viaja até aos Açores para defrontar o GDSR Toledos, no dia 6 de Janeiro, e o GDCP Madalena, no dia 7.

Na 2ª Divisão feminina jogou-se a jornada 9 com vitória da formação B por 4-1 frente ao U. Sebastianense FC protagonizada por Rita Fins, Joana Fins e Alexandra Pisco.

Vitória também, por igual resultado (3-2), para a ACRD Valbom dos Figos e para o GD Torre Dona Chama frente ao Sebastianense FC.

No sector masculino, o CTM venceu, no sábado, a ARC Sobrão por 0-4 na jornada 8 da 2ª Divisão com Telmo Cunha, Diogo Silva e Luís Ferraz na formação de Mirandela.