CTM Mirandela colado à liderança

As mirandelenses iniciaram com uma derrota no jogo de pares. Anastasiia Golubeva e Rita Fins perderam com a dupla Cátia Martins/Rita Martins pelos parciais de 9/11, 11/6, 7/11 e 5/11.

Foi um triunfo suado da equipa da cidade dom Tua com Liu Yangzi e Anastasiia Golubeva a destacaram-se nas partidas individuais.

No Nacional da 2ª Divisão houve dérbis concelhios. No sábado, a ACDR Valbom dos Figos venceu o CTM Mirandela B por 1-4 e o GD Torre Dona Chama obteve o mesmo resultado também frente à formação B do CTM.

O GD Torre Dona Chama voltou a destacar-se no domingo com um triunfo por 1-4 frente à ACRD Valbom dos Figos.

No sector masculino, o CTM Mirandela teve jornada dupla com resultados distintos no Nacional da 2ª Divisão. Os mirandelenses venceram, no sábado, com o CRC Neves por 2-4 e no domingo perderam com o CTM Lousada por 0-4.