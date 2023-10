CTM Mirandela conquista Supertaça José Manuel Amaro

Seguiu para Mirandela a Supertaça José Amaro. A formação feminina do CTM Mirandela conquistou, esta quinta-feira, pela 21.ª vez o troféu em 24 edições já realizadas.

No jogo realizado no Centro de Alto Rendimento de ténis de mesa, em Vila Nova de Gaia, as mirandelenses venceram o Sporting CP, campeão em título, por 3-2.

O jogo foi bastante renhido e foram necessárias mais de três horas para encontrar a equipa vencedora. As transmontanas perderam o primeiro jogo por 1-3 (9-11, 12-10, 4-11, 5-11),Zhon Tingyi não consegui superar a sportinguista Zhang Mo.

Nas duas partidas seguintes, o CTM Mirandela somou duas vitórias com Annamaria Erdelyi a bater Juliana Silva por 3-0 (11-5, 11-2, 11-6) e Matilde Pinto derrotou Patrícia Santos por 3-2 (10-12, 11-7, 11-8, 12-14, 11-8).

No jogo seguinte, as mirandelenses cederam o empate (2-2) com a sportinguista Zhang Mo a levar de vencida a experiente Annamaria Erdelyi por 2-3 (6-11, 10-12, 11-9, 12-10, 11-13).

No derradeiro e decisivo jogo, Zhon Tingyi derrotou Juliana Silva por 3-0 (13-11, 11-4, 11-5) e confirmou a conquista do troféu.

A equipa treinada por Xie Juan conta já no seu palmarés com 21 Supertaças conquistadas.

Em masculinos, o Sporting CP conquistou o troféu ao vencer o GD Valbom por 0-3.

Foto de FPTM