CTM Mirandela defronta GDCS Juncal nas meias-finais do play-off

O CTM Mirandela já se prepara para o Play-Off do Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina de ténis de mesa.

As mirandelenses terminaram a fase regular esta terça-feira com uma vitória por 4-0 frente ao CCR Arrabães e na primeira posição com 52 pontos. Em 14 jogos realizados, a equipa treinada por Xie Juan sofreu apenas uma derrota, frente ao GDCS Juncal (4º classificado com 30 pontos) que vai defrontar nas meias-finais.

O primeiro jogo está marcado para o próximo dia 28 de Maio nos Açores e o segundo encontro joga-se em Mirandela no dia 3 de Junho. Se for necessário um terceiro jogo, em caso de empate, esse realiza-se no dia seguinte, a 4 de Junho também na cidade do Tua.

Ainda nas meias-finais do play-off, o Sporting CP joga com a U. Sebastianense.

O CTM Mirandela parte como favorito, pois é o campeão em título, e procura conquistar o 23º campeonato.

Foto de FPTM