A prova decorreu no pavilhão do Souto da Carpalhosa, em Leiria, nos escalões de iniciados, cadetes e sub-21.

O clube mirandelense venceu em iniciados masculinos ao derrotar na final o Club Vila Real por 3-1 e em femininos com um triunfo de 3-0 frente ao GDCS Juncal.

Em cadetes, o CTM destacou-se no feminino ao derrotar na final o Sporting SP por 3-1.