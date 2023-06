CTM Mirandela em desvantagem na final do play-off

O CTM Mirandela perdeu, esta tarde, com o Sporting CP por 3-2 no primeiro jogo da final do play-off do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão feminina de ténis de mesa.

O jogo realizado em Lisboa não correu bem às mirandelenses que estão obrigadas a vencer ano sábado, em Mirandela, para levar a eliminatória para um terceiro encontro, também na cidade do Tua.

A equipa leonina começou bem a vencer o jogo de pares (3-0) com a dupla Anna Hursey/Patrícia Santos a levar de vencida o par transmonto formado por Matilde Pinto e Inês Matos.

Inês Matos que conseguiu empatar o jogo ao vencer Galia Dvorak por 3-1 e Annamaria Erdelyi conseguiu colocar o CTM Mirandela em vantagem ao derrotar Patrícia Santos por 3-1.

No quarto jogo, Anna Hursey restabeleceu a igualdade, 2-2, ao vencer a mirandelense Matilde Pinto por 3-0.

No encontro decisivo entre Annamaria Erdelyi e Galia Dvorak, a mesatenista do Sporting acabou por levar a melhor ao vencer por 3-2, colocando a equipa lisboeta em vantagem no play-off.

O próximo jogo será decisivo e está marcado para sábado, dia 10 de Junho, em Mirandela, às 15h00. O CTM Mirandela terá que vencer para igualar a eliminatória e avançar para um terceiro jogo, no domingo, caso contrário o Sporting sagra-se campeão nacional.