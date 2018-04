CTM Mirandela em vantagem no play-off

Começou melhor a equipa madeirense já que venceu o primeiro set em pares por 3-0 (11-2, 16-14, 11-2). Olga Chramko e Mariana Gonçalves impuseram-se às mirandelenses Anastasiia Golubeva e Inês Assunção.

A resposta do CTM Mirandela chegou de imediato com Golubeva a derrotar Margarida Faria por 0-3 (4-11, 5-11, 3-11) e Liu Yangzi venceu Olga Chramko por 1-3 (7-11, 7-11, 11-8, 8-11).

As locais igualaram com Mariana Gonçalves a levar de vencida a jovem Inês Assunção por 3-0 (12-10, 11-7, 11-9) e no derradeiro jogo Liu Yangzi foi implacável e garantiu a vitória da formação da cidade do Tua ao vencer por 0-3 (5-11, 3-11, 5-11).

O CTM Mirandela está em vantagem na competição, estando o segundo jogo marcado para sábado, dia 21, às 15h00, em Mirandela. Em caso de vitória a equipa treinada por Xie Juan carimba o passaporte para a final, se as madeirenses vencerem os dois emblemas voltam a defrontar-se no dia seguinte (domingo) para desempatar a eliminatória.

Na outra partida das meias-finais a ADC Ponta do Pargo venceu o GDCS Juncal por 1-3.