CTM Mirandela firme na liderança

Com a presença no Play-Off do Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina de Ténis de Mesa já confirmada, o CTM Mirandela continua a somar vitórias.

As mirandelenses somaram, no domingo, um triunfo fora de portas, 0-4, frente à Ala Nun´Álvares, na jornada 12 da prova nacional.

A equipa da cidade do Tua, formada por Inês Matos, Matilde Pinto e a experiente Annamaria Erdelyi, venceu o jogo com os parciais de 2-3, 0-3, 0-3 e 0-3.

O CTM Mirandela soma agora 44 pontos, tem mais 17 que o Sporting CP, segundo classificado.

Em 12 jornadas, a formação treinada por Xie Juan soma 11 vitórias e uma derrota. No dia 7 de Abril, o CTM Mirandela joga fora com os Ugas – ADC EGA na penúltima jornada da fase regular do campeonato.

Foto de CTM Mirandela