CTM Mirandela joga Supertaça em Vila Real

Em femininos, o CTM Mirandela discute a conquista do troféu com a Ala de Gondomar no Pavilhão dos Desportos. No sector masculino o troféu será disputado pelo Sporting e pelo São Cosme.

No mesmo dia, também em Vila Real, jogam-se as partidas do Top 12 de Jovens, que vai reunir os melhores classificados dos rankings de jovens na época de 2016/2017, numa organização conjunta FPTM / ATM de Vila Real.

A nível de selecções nacionais o mirandelense João Geraldo, que joga na Alemanha, integra a convocatória para o Campeonato da Europa de Equipas que se vai realizar no Luxemburgo, entre 13 e 17 de Setembro.

Em femininos, a equipa nacional tem como selecionadora Xie Juan, treinadora do CTM Mirandela.