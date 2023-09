CTM Mirandela joga supertaça no dia 5 de Outubro

O Clube Ténis de Mesa de Miranda defronta o Sporting CP, no próximo dia 5 de Outubro, na Supertaça José Manuel Amaro.

Trata-se do jogo entre a equipa campeã nacional, a formação leonina, e a vencedora da Taça de Portugal, a turma mirandelense.

Os dois emblemas defrontaram-se na final do play-off da 1.ª Divisão feminina. As sportinguistas acabaram por somar o 15.º título nacional ao vencerem o terceiro e decisivo jogo por 3-2. Ainda assim, o CTM Mirandela mantém o domínio do ténis de mesa nacional feminino pois soma 22 campeonatos.

A Supertaça José Manuel Amaro da época 2023/2024 joga-se no dia 5 de Outubro, a partir das 16h00, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia. No mesmo dia também se joga a Supertaça masculina, que coloca frente a frente o Sporting CP (campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal) e o Ginásio Clube Valbom (finalista da Taça de Portugal).