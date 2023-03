CTM Mirandela sofre primeira derrota no nacional da primeira divisão

A formação feminina do CTM Mirandela sofreu a primeira derrota para o campeonato nacional da primeira divisão. 3-2 foi o resultado do encontro com o Juncal, relativo à jornada 10, realizado no sábado, nos Açores.

No dia seguinte, domingo, a equipa orientada por Xie Juan venceu a União Sebastianense por 4-0, com Rita Fins, Ana Matos e Matilde Pinto.

As mirandelenses, campeãs em título, lideram a competição com 40 pontos em 11 jornadas já realizadas e têm uma vantagem de 13 pontos sobre o segundo classificado, o Sporting CP.

Quando faltam três jogos para terminar a fase regular, o CTM Mirandela já tem garantida a presença no Play-off, fase em que quatro equipas vão disputar o título nacional.

Foto de CTM Mirandela