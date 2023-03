CTM Mirandela termina Europe Trophy Women 2023 no sexto lugar

Mirandela foi, este fim-de-semana, a capital europeia do ténis de Mesa. A cidade do Tua recebeu a fase final do Europe Trophy Women 2023, depois de, em Novembro de 2022, já ter acolhido a fase regional. A prova faz parte do calendário oficial da ETTU (European Table Tennis Union), a entidade desportiva que gere a modalidade na Europa.

Em competição estiveram oito equipas, em representação de seis países, com destaque para o CTM Mirandela, o clube anfitrião, que representou Portugal juntamente com a União Sebastianense dos Açores.

A equipa da cidade do Tua começou por jogar, no sábado, a fase de grupos. As mirandelenses venceram o primeiro encontro frente à equipa do HB Ostrov (Chéquia), por 3-1, e perdeu as duas partidas seguintes, com as croatas do SKT Aquaestil Duga Resa (1-3) e as francesas do Ententen Saint Pierraise TT (0-3).

Com estes resultados a formação transmontana formada pelas jovens Matilde Pinto, Mariana Santa Comba, Inês Matos e Rita Fins disputou a partida de atribuição do 5.º e 6.º lugares com a União Sebastianense, acabando por perder por 2-3.

Xie Juan, treinador do CTM Mirandela, valorizou a experiência que as jogadoras ganham nestas competições europeias em vez dos resultados. “Esta prova é muito boa para as atletas ganharem experiência. Foi muito bom para elas participar nesta competição”.

Na equipa mirandelense, Rita Fins considera muito positivo o facto de Mirandela ter acolhido a grande final deste troféu europeu. “Sabíamos que ia ser muito difícil. Mas, foi importante para evoluirmos e para divulgar ainda mais a modalidade”.

A participação no Europe Trophy Women 2023 marcou o regresso do CTM Mirandela às competições europeias 12 anos depois da última participação. Isidro Borges, presidente do CTM Mirandela, retira da prova a boa imagem do clube e da cidade “quer em termos organizativos e desportivos”. “Foi verdadeiramente fantástico. Do ponto de vista daquilo que é a nossa marca, a nossa imagem, a ETTU reconheceu todo o nosso mérito organizativo. Esta reentrada nas provas europeias tem os seus custos. O mais importante foi a exibição e o brilhantismo das nossas jovens jogadoras”.

A grande vencedora do Europe Trophy Women 2023 foi a formação francesa do Joué Les Tours que derrotou na final a equipa grega do Sarises Florinas, por 3-0.

Foto de CTM Mirandela