CTM vencedor absoluto na Póvoa de Varzim

No sábado, o CTM arrecadou o primeiro lugar por equipas em juniores femininos e dominou a classificação em singulares. Alexandra Pisco foi primeira, Inês Batista conseguiu o segundo lugar e Rita Varejão o terceiro. Já Sílvia Santos quedou-se pela quarta posição, Joana Lopes foi sexta e Inês Assunção sétima.

Em infantis masculinos, o CTM foi segundo por equipas e Rafael Kong foi terceiro a nível individual. No mesmo escalão mas em femininos, as jovens mirandelenses não deram margem de manobra às adversárias. Vitória colectiva e domínio no pódio em singulares. Matilde Pinto foi a grande vencedora seguida de Eduarda Domingues na segunda posição e Maria Santa Comba na terceira.

Já em seniores femininos, Rita Fins trouxe medalha de prata e Joana Fins de bronze.