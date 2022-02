Curso de treinadores de futebol de praia vai avançar

A Associação de Futebol de Bragança vai avançar com o curso de treinador de futebol de praia. Será a primeira vez que a AFB aposta nesta formação e tudo aponta para que tenha início nos meses de Junho ou Julho deste ano.

O curso é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol em parceria com as associações distritais. “Tivemos uma reunião recente com a federação e foi-nos dito que os cursos vão avançar ainda esta época. A entidade organizadora é a federação e as associações indicam os candidatos. É dada prioridade a treinadores que tenham já participado em provas nacionais”, explicou Sílvio Carvalho, director técnico regional da A.F. Bragança.

O futebol de praia é uma modalidade em crescente no nosso país e os títulos conquistados pela Selecção Nacional (3 Campeonatos do Mundo, 8 Ligas Europeias, 7 Mundialitos ou 7 Taças da Europa) são um incentivo na promoção da modalidade.

As associações acompanham essa aposta da Federação Portuguesa de Futebol e a A.F. Bragança já tem planos para o futuro. “Vamos avançar com as selecções distritais de futebol de praia. Esta modalidade veio para ficar”, afirmou Sílvio Carvalho.

Os clubes de futebol e futsal podem inscrever-se no distrital de futebol de praia no final da época, normalmente em Maio.

A Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, tem sido o palco das decisões distritais, mas o director técnico regional gostava que outros concelhos apostassem na modalidade, pois há condições no distrito para isso. “Já se começa a criar o gosto pela modalidade. Temos condições de excelência na praia fluvial do Azibo, que tem sido considera a melhor praia fluvial do país. Sei que a autarquia de Macedo pretende dar ainda melhores condições, com a construção de balneários, mas as outras têm que se organizar para também apostarem na modalidade. Era importante que Mirandela, por exemplo, e até Bragança, lanço desde já o desafio, acompanhassem esta dinâmica do futebol de praia.

A A.F. Bragança espera receber, em breve, um evento nacional, depois do estágio da Selecção Nacional em Setembro do ano passado.