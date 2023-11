Daniel Branquinho convocou 27 jogadores para o primeiro treino de observação da Selecção Distrital Sub-13 de Futebol Masculino da AF Bragança

O técnico vai contar com 27 jovens jogadores para a primeira unidade de treino, que vai realizar-se no dia 15 de novembro, no Estádio Municipal de Alfândega da Fé.

Estão programadas 12 sessões de treino e duas competições. A Selecção Distrital Sub-13 de Futebol masculino participa nos dias 18 e 19 de dezembro no Torneio de Natal, na Póvoa de Varzim, e no dia 25 de abril de 2024 no Torneio da Liberdade, no distrito de Vila Real.

Lista de convocados:

ADSP VALE CONDE: Rubim Alves, Jerónimo Guerra, Gabriel Carmo, João Vinhais, James Xavier, Diogo Lima, Gonçalo Múrias, Adriano Rodrigues, Mateus Correia, Guilherme Vieira;

EF CRESCER: António Veiga, João Teixeira, Gonçalo Pais, Tomás Logarinho, Guilherme Garcia;

FC MÃE D`ÁGUA: Francisco Gonçalves, Afonso Alves, Afonso Leal;

GD BRAGANÇA: Tiago Lanção, Leonardo Diegues, Simão Flores, Gabriel Chumbo;

FC LEÃO NEGRO: João Meireles;

GD MONCORVO: André Pinto, João Carromão;

CA MACEDO DE CAVALEIROS: Guilherme Pires;

GD MIRANDÊS: Tomás Rodrigues;

Foto: AF Bragança