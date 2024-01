Daniel Branquinho divulgou lista de convocadas para o Torneio Interassociações Sub-14 de Futebol Feminino

Já é conhecida a lista de convocadas da Selecção Distrital da Associação de Futebol de Bragança para a Fase Zonal do Torneio Interassociações Sub-14 de Futebol Feminino, que se realiza de 5 a 7 de Janeiro, em Penamacor, concelho de Castelo Branco.

Daniel Branquinho, o seleccionador distrital, convocou 13 jogadoras para a competição.

A Selecção Distrital faz parte do grupo 3, juntamente com a AF Castelo Branco e a AF Porto. No dia 5 de Janeiro a equipa brigantina enfrenta a formação anfitriã, a AF Castelo Branco, às 11h, no Estádio Municipal de Penamacor. No dia 7 de Janeiro, a AF Bragança joga com a AF Porto. A partida está agendada também para às 11h, em Penamacor.

Verifique a lista de convocadas:

FC VINHAIS: Iara Barros;

SC MIRANDELA: Nelly Castro, Gabriela Beleza, Carolina Gonçalves, Elodie Sousa, Lara Portela;

FC MÃE D`ÁGUA: Ana Paradinha, Inês Fidalgo, Maria Liberal;

FC MOGADOURENSE: Daniela Moreno;

FC CARRAZEDA DE ANSIÃES: Flávia Gonçalves, Rafaela Baltazar;

CSP VILA FLOR: Luana Gomes.