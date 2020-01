David Carvalho é jogador do GDB e Wassami Amadi deve ser oficializado nos próximos dias

O defesa, de 25 anos, iniciou a época no Anadia, emblema da série C do Campeonato de Portugal, e é um jogador bem conhecido dos clubes transmontanos pois já representou o Vila Flor SC (2013/2014), S.C. Mirandela (2014/2015), Pedras Salgadas (2015/2016 e 2016/2017) e Montalegre (2018/2019).

David Carvalho assina pelo Bragança na semana em que os brigantinos preparam o confronto com o S.C. Mirandela. O jogo está marcado para o próximo domingo, mas o defesa ainda não está disponível para jogar.

Outro jogador pretendido pelo Bragança é o médio Wassami Amadi. O jogador, de 19 anos, tem dupla nacionalidade, é franco-marroquino, fez formação no Metz, em França, e representou o Fátima, emblema da série C do Campeonato de Portugal, na época passada. Segundo apurámos questões burocráticas ainda não permitiram ao Bragança firmar contrato com o jovem jogador.

Wassami Amadi já esteve no radar do Sporting CP e chegou mesmo a testar-se na Academia de Alcochete na temporada 2018/2019.