David Quelhas apadrinha I Zoelae Trail

“Corre até às origens” é o slogan do I Zoelae Trail, um dos projectos vencedores do Orçamento Participativo. A prova é organizada pelo Município de Bragança e está marcada para o dia 13 de Agosto.

A competição vai coincidir com a realização da Festa da História na cidade brigantina e deverá, por isso, atrair muitos participantes.

“É a primeira prova de trail que vamos organizar e acredito que vai ser muito participada. Será, seguramente, uma referência e decorre num período interessante, em Agosto”, disse Hernâni Dias, presidente da autarquia de Bragança.

O I Zoelae Trail incluiu duas provas: um trail longo, de 25 quilómetros, e um curto, de 17 quilómetros.