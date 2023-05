David Vaz sucede a João Carlos Pires na presidência do Macedense

David Vaz é o novo presidente do Grupo Desportivo Macedense. O novo líder do emblema de Macedo de Cavaleiros liderou a única lista a sufrágio e venceu com 47 votos.

David Vaz vai começar a trabalhar de imediato para planear a próxima temporada. “Vamos já começar a trabalhar, elaborar o plano de actividades, inteirarmo-nos da situação do clube e começar a preparar a próxima época”.

Continuar a fazer do Macedense a referência no futsal transmontano é um dos objectivos do novo presidente. “O GDM irá ser, com certeza, continuar a ser o melhor clube de futsal de Trás-os-Montes”.

Manter o GDM no segundo escalão do futsal nacional é outra meta que a nova direcção pretende cumprir. “Temos que ser realistas, tendo em conta a nossa localização e a situação financeira do clube e de todos do interior, e a subida é um pouco irrealista”.

David Vaz tem 34 anos, é natural de Macedo de Cavaleiros, e sucede a João Carlos Pires na presidência do G.D. Macedense. O presidente cessante não se recandidatou mas integra a nova direcção, ocupa o cargo de presidente da mesa da assembleia.

Foto de Julieta Carneiro