A Rádio Brigantia e o Jornal Nordeste, promoveram um debate, na passada quarta-feira, com os candidatos à câmara de Bragança. Em cima da mesa estiveram, as propostas eleitorais, o balanço do trabalho do actual executivo, a avaliação aos investimentos do PEDU, o projecto do museu da língua e as propostas para o meio rural.