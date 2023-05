Decisões adiadas para a última jornada

Escola Crescer e S.C. Mirandela continuam na corrida ao título distrital de iniciados. As duas equipas defrontaram-se na jornada 17, realizada este domingo, um jogo que terminou com a vitória da equipa mirandelense por 1-2.

A Escola Crescer só precisava de empatar para festejar o título antes do final da competição, mas com a derrota caseira ficam todas as decisões guardadas para a última jornada.

Os brigantinos ainda estiveram em vantagem, João Campos marcou logo aos dois minutos. Antes do intervalo, o Mirandela fez o 1-1 por intermédio de Diogo Martins aos 36’.

Na segunda metade, aos 42’, Pedro Nascimento fixou o resultado em 1-2.

Escola Crescer e Mirandela estão separados apenas por dois pontos, sendo que a equipa de Bragança lidera com 39 e os alvinegros estão no segundo lugar com 37.

Na última e decisiva jornada, marcada para o dia 28 de Maio, a Escola Crescer joga fora com o Seixo de Manhoses. Quanto à Mirandela recebe a formação vizinha do Vale do Conde.

Nos restantes encontros da jornada 17, o Mirandês empatou 2-2 como Seixo de Manhoses, empate também, mas sem golos, no Bragança – F.C. Mãe d´Água e o vale do Conde venceu o F.C. Vinhais 2-1.