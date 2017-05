Delmino Pereira reiterou aposta na formação de ciclistas na tomada de posse da nova direcção da ACB

Delmino Pereira marcou presença na tomada de posse da nova direcção da Associação de Ciclismo de Bragança, no sábado, e destacou as potencialidades das regiões do interior para a prática da modalidade.

Reforçar a aposta na formação em parceria com o desporto escolar e promover o ciclismo através de eventos que identifiquem o distrito de Bragança foram as estratégias defendidas pelo presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo para desenvolver a modalidade no nordeste transmontano.