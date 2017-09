Dérbi concelhio no pontapé de saída da Divisão de Honra da A.F. Bragança

Em agenda ainda o Vilariça – Moncorvo, Vimioso – Mirandês, Sendim – Africanos e GD Mós – FC Carrazeda. Folga o Vila Flor SC.

Quanto à Taça da AFB, a primeira eliminatória joga-se a duas mãos estando a primeira marcada para o dia 12 de Novembro. Africanos – Vilariça, Rebordelo – GD Mós e Vila Flor SC – Mirandês são os jogos da primeira mão. Ficaram isentos Sendim, Vimioso, FC Carrazeda, Vinhais e Moncorvo.

No futsal, o campeonato distrital de seniores masculinos arranca a 20 de Outubro. Na primeira jornada joga-se o Vimioso – Freixo, Alfandeguense – Vale Madeiro e Futsal Mirandela – CSP Vila Flor.

Em feminino o campeonato também se inicia a 20 de Outubro com as partidas: CSP Vila Flor – Vila Flor SC, Pioneiros – Futsal Mirandela e Alfandeguense – Vimioso. Folga o Santo Cristo.