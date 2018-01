Dérbi transmontano deu empate

Na formação brigantina destaque para Feija que regressou aos Pioneiros, após um época e meia em Itália. No entanto, a estreia, esta temporada, com a camisola da formação violeta não foi de todo positiva já que Feija foi expulso, ao minuto 31, por acumulação de amarelos.

Os Pioneiros inauguraram o marcador através de Ari, que bisou no encontro e ao intervalo venciam por 1-2.

Na segunda metade, Daniel dilatou o resultado para 1-3 mas nos últimos dez minutos os locais conseguiram chegar ao empate. João Barreira fez o 2-3 e Luciano fixou o resultado em 3-3.

Esta quarta-feira, os Pioneiros acertam calendário com o Candoso, às 20h30, no Pavilhão Arnaldo Pereira, em Bragança. Um jogo relativo à jornada 12.