Dérbi transmontano termina com empate e fica marcado por queda da vedação de parte da bancada do Campo do Calvário

Terminou empatado a duas bolas o dérbi transmontano entre S.C. Vila Real e Mirandela, relativo à jornada 6 da série A do Campeonato de Portugal.

O jogo ficou marcado pela queda de parte da vedação da bancada, onde se encontravam os adeptos da formação mirandelense. Tudo aconteceu na segunda metade do jogo, aos 47’, após os festejos do segundo golo dos alvinegros. Segundo o que o Nordeste apurou, dois adeptos sofreram ferimentos ligeiros e um teve mesmo de receber tratamento hospitalar. O encontro esteve interrompido cerca de meia hora.

As duas equipas partiram para o jogo em posições distintas na tabela classificativa, o Mirandela no quarto lugar e os “Lobos do Marão” no último posto.

A equipa da cidade do Tua marcou primeiro, aos 26 minutos, por intermédio de Macky, após assistência de Afonso Sousa. Ainda antes do intervalo, aos 37’, os locais chegaram ao empate (1-1) através de Liberal.

Na segunda metade, aos 47’, Afonso Sousa voltou a dar vantagem ao Mirandela. Instantes depois, a partida foi interrompida pelo árbitro, devido à queda de parte da vedação da bancada onde se encontrava o público afecto SCM , sendo reatada meia hora depois. Aos 74’, Miguel restabeleceu a igualdade e fixou o resultado em 2-2.

O Mirandela manteve o quarto lugar com nove pontos. O SC Vila Real tem três pontos e continua na última posição.

Quanto às restantes equipas transmontanas, o Montalegre empatou sem golos frente ao Portosantense e o G.D. Vilar de Perdizes fez igual resultado (0-0) na casa do Ribeirão.

O Campeonato de Portugal faz uma pausa de dois fins-de-semana, sendo que no dia 22 de Outubro joga-se a terceira eliminatória da Taça de Portugal, e é retomado a 28. Na jornada 7, o Mirandela recebe Os Sandinenses.

Foto de SCM