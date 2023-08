Dérbi transmontano termina empatado

Montalegre e Mirandela empataram a uma bola no dérbi transmontano da jornada 2 da série A do Campeonato de Portugal.

Um encontro de várias oportunidades de golo para o Mirandela. A formação de André Irulegui voltou a pecar na finalização, à semelhança da partida com o Brito em casa.

Os alvinegros entram fortes, ao contrário do Montalegre que mostrou alguma apatia.

Katurra desbloqueou o jogo aos 37 minutos. O avançado colocou o Mirandela em vantagem. Ricardo Benjamim, guarda-redes do Montalegre, ainda defendeu o primeiro remate do avançado, mas Katurra não desistiu e marcou.

Já perto dos 45 minutos, o Montalegre esteve perto de igualar num cabeceamento de Alex Reis, após assistência de André Dias.

O intervalo fez bem à turma barrosã. Logo aos 47 minutos Alex Reis fez o 1-1. O avançado já soma três golos em dois jogos. O jogador brasileiro que acabou por ser expulso aos 52’, por acumulação de amarelos, deixando o Montalegre a jogar com dez. Alex Reis vai falhar o encontro com o GD Vilar de Perdizes.

Até ao final do encontro, esteve à vista o segundo golo do Mirandela mas Henrique Almeida falhou o alvo.

Para André Irulegui, técnico do Mirandela, o resultado não expressa o trabalho realizado pelos seus jogadores. O treinador mostrou-se descontente com o empate. “É um empate que pelas circunstâncias do jogo sabe a pouco. Estivemos quase sempre por cima do jogo, fomos para o intervalo a vencer por 0-1 e depois com a expulsão no Montalegre o nosso caudal ofensivo foi ainda maior. Sair de Montalegre com um ponto, pelo contexto do jogo, não saímos contentes”.

Tony da Silva, técnico do Montalegre, considera que a sua equipa não entrou bem no jogo. “Não entrámos bem no jogo. Acho que entrámos muito apáticos, talvez por ser o primeiro jogo em casa. Enquanto na jornada passada entrámos bem no jogo, hoje (domingo) isso não aconteceu”.

O treinador do Montalegre aponta ainda o dedo à equipa de arbitragem, que diz ter tido dualidade de critério. Tony da Silva lamenta a expulsão de Alex Reis. “Dois jogos e duas expulsões leva-me a pensar muita coisa. O Montalegre não é uma equipa agressiva. Houve uma ou outra vez uma dualidade de critérios que não consigo entender. Ando nisto há muito tempo e há coisas que não entendo”.

Na classificação, o Mirandela segue na quarta posição com quatro pontos. O Montalegre é quinto com igual pontuação.

Na próxima jornada, a equipa da cidade do Tua recebe o Tirsense, que nesta jornada venceu o Dumiense por 1-0, e o Montalegre joga com a formação vizinha do Vilar de Perdizes.