Dérbi transmontano terminou empatado

O GDB não foi além de um empate sem golos na deslocação ao terreno do Pedras Salgadas, no dérbi transmontano da jornada 11 da série A do Campeonato de Portugal.

Carvalho e Serginho recuperaram a tempo de dar o contributo à equipa. Recordamos que a dupla de centrais do GDB esteve em dúvida para o encontro por lesão.

Quanto a Miguel Diz foi titular, depois de se ter estreado na segunda metade do jogo com o Atlético dos Arcos.