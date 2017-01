Derrota caseira não desanima brigantinos

A formação sub-18 masculina das Estrelas Brigantinas saiu derrotada do primeiro jogo da Fase de Qualificação para o XXI Campeonato Nacional de basquetebol. A equipa treinada por Pedro Forte perdeu 58-68 com a Escola Diogo Cão de Vila Real.

O jogo começou equilibrado com ambas as equipas a provocarem perdas de bola. O primeiro período terminou com um resultado de 11-17 devido à baixa percentagem de lançamento da equipa da casa. No segundo período, a partida manteve-se equilibrada já que os locais conseguiram recuperar o acerto a encestar (47,1% de 2 pontos, 33,3% de 3), 34-38 era o resultado no final da primeira parte.

O intervalo fez bem à equipa da casa que entrou no terceiro período com um parcial de 9-0, conseguindo passar para a frente do marcador (44-42). Destaque para os 10 pontos de Tiago Freits, que esteve imparável neste período. Já no último quarto, Eduardo Bastos da Diogo Cão com os seus 12 pontos neste período ajudou a equipa forasteira a aproveitar as várias precipitações dos visitados, que acabaram por deixar escapar a vitória.

“O jogo foi equilibrado e a diferença de dez pontos não é uma grande derrota. Está tudo em aberto para o próximo jogo e temos que melhorar um bocadinho”, disse Pedro Forte, treinador das Estrelas, no final do jogo.

O técnico está confiante numa vitória da sua equipa no próximo encontro com a Diogo Cão, em Vila Real, no sábado, dia 14 de Janeiro. As duas equipas procuram um lugar no Campeonato Nacional de Basquetebol sub-18.

A equipa vencedora deste play-off segue para uma nova fase de apuramento com um adversário da Associação de Basquetebol de Viseu e a formação vencida vai competir na Taça Nacional.