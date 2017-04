Derrota caseira quebra ciclo de resultados positivos

Depois de oito jornadas sem derrotas, os alvinegros quebraram o ciclo de resultados positivos. A formação da cidade do Tua não conseguiu impor-se em casa frente ao Aliança de Gandra, perdendo o encontro por 0-2.

Um resultado construído na primeira metade do encontro por uma equipa que jogou em bloco baixo e à espreita do erro do Mirandela.