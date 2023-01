Derrota com o Brito agudiza crise de resultados do Bragança

Diz o ditado que quem não marca sofre bem se pode aplicar ao Grupo Desportivo de Bragança, que frente ao Brito SC desperdiçou algumas oportunidades para marcar e acabou por sofrer já na recta final do jogo, aos 83’.

Em jogo da jornada 14 da série A do Campeonato de Portugal, a formação minhota marcou na segunda metade, depois do 0-0 ao intervalo, por intermédio de João Silva. O Brito SC atravessa uma fase extremamente positiva, pois não perde há cinco temporadas e segue no quinto lugar com 22 pontos.

Quanto ao Bragança continua mergulhado numa crise de resultados, é último classificado com nove pontos, e em 14 jornadas soma apenas uma vitória, frente ao Pedras Salgadas, na jornada 7, por duas bolas a zero. A partir daí, a equipa treinada por Rafael Nascimento tem o registo de quatro derrotas e três empates.

O próximo adversário do GDB é o Maria da Fonte, em casa, no dia 22 de Janeiro. A equipa da Póvoa de Lanhoso empatou, este domingo, a duas bolas com o Dumiense e também está em zona de despromoção, no 11º lugar.

Frente ao Brito SC destaque para a estreia de M´Buli Nhaga. O avançado guineense, ex-Guarda Desportiva, é o mais recente reforço dos canarinhos. M ´Buli entrou ao minuto 60 para o lugar de Camará.

Foto de Brito SC