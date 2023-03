Derrota com o Merelinense faz diminuir a esperança na manutenção

A manutenção começa a fugir dos horizontes do Grupo Desportivo de Bragança. Os brigantinos perderam, este domingo, por 3-0 no terreno do Merelinense e a missão começa a tornar-se impossível.

Foi uma tarde complicada para a formação de Pedro Rodrigues e muito por culpa própria. É que os canarinhos cometeram erros na zona defensiva que acabaram por ser fatais.

Até bem perto do intervalo o jogo pautou-se pelo equilíbrio, mas o golo sofrido aos 40 minutos fez desmoronar a estratégia dos transmontanos para travar as investidas dos minhotos.

Celso Sidney, jogador natural de Mirandela e que já representou o emblema da cidade do Tua, colocou o Merelinense em vantagem aos 40 minutos e aos 68’ assinou o 2-0, o segundo da conta pessoal. As contas do jogo ficaram fechadas aos 83’ com um golo de Matheus Falero.

“As duas equipas estiveram muito equilibradas até aos 40 minutos. Tivemos dois momentos infelizes, no final da primeira metade e depois na segunda parte, por volta dos 65 minutos. Continuamos a arriscar mas acabamos por sofrer o 3-0”, referiu o técnico do GDB, Pedro Rodrigues.

Os erros defensivos, na opinião do treinador, acabaram por ditar o resultado. “O primeiro golo resulta de erro defensivo, mas de todos, e na segunda metade também fomos infelizes no segundo golo numa altura em que até estávamos a equilibrar e com um pendor ofensivo bom”.

A cinco jornadas do final do Campeonato de Portugal, o GDB ocupa a última posição com 15 pontos e está a 11 do Pedras Salgadas, a equipa que está imediatamente acima da linha de água.

Pedro Rodrigues admite que a esperança de conseguir a manutenção começa a morrer. “É normal que a esperança comece a ficar mais reduzida. Mas, até ao último minuto vamos continuar a dar o máximo em prol do clube, da cidade e da região”.

Na 22ª jornada da série A do Campeonato de Portugal o Bragança joga em casa com o Vilar de Perdizes, que este domingo empatou a uma bola com o Dumiense.