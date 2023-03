Derrota em Santo Tirso apaga praticamente a esperança do GDB

A missão do Grupo Desportivo de Bragança de garantir a permanência no Campeonato de Portugal está praticamente impossível e apenas a matemática mantém acesa a ténue esperança. O GDB está a oito pontos do Pedras Salgadas, a equipa que está imediatamente acima da linha de água, quando restam três jornadas para terminar a competição e com nove pontos em disputa.

A derrota, este domingo, por 2-0 frente ao Tirsense deixa, praticamente, os brigantinos à beira da despromoção. Já os “Jesuítas” continuam a alimentar o sonho da subida à Liga 3, pois estão no terceiro lugar a sete pontos do segundo, o Amarante.

Em Santo Tirso, os golos só surgiram na segunda metade depois de 45 minutos em que a equipa treinada por Pedro Rodrigues levou a lição bem estudada e até conseguiu levar perigo à baliza adversária.

Na segunda parte, um penálti, aos 53 minutos, convertido por Júlio Alves colocou a formação da casa em vantagem no marcador.

O segundo golo dos comandados de Emanuel Simões surgiu já em tempo de compensação, aos 90’+2, dos pés de Bubby Katty.

Pedro Rodrigues, técnico do GDB, lamentou o resultado numa partida com duas partes distintas. “Na primeira parte conseguimos equilibrar as forças, criámos desequilíbrios na equipa adversária, mas não conseguimos concretizar. Na segunda metade, contra a corrente do jogo, sofremos o 1-0 de penálti, acabámos por abrir o jogo e arriscar na tentativa de empatar. Já no final sofremos o 2-0. Um resultado injusto e ingrato. Mas, o Tirsense foi mais eficaz e acaba por ser um justo vencedor”.

Envolvidos numa missão que está praticamente impossível, o técnico garante que os seus jogadores vão continuar a dignificar o clube. “A esperança já é muito ténue, mas enquanto a matemática o permitir vamos lutar até ao fim e tudo fazer para dignificar o Bragança. Em oito jornadas fizemos nove pontos quando muitos pensavam que já não conseguíamos ter esta luz ao fundo do túnel, ainda temos”.

O Campeonato de Portugal faz uma pausa no próximo domingo e regressa no dia 2 de Abril com a jornada 24 em que o Bragança recebe o líder, o Vianense.

Foto de GD Bragança