Derrota pela margem mínima

Depois de uma primeira parte sem golos, o Trofense chegou à vantagem aos 55 minutos através de um autogolo do Mirandela. Num lance infeliz, João Neto colocou a bola na própria baliza.

Os alvinegros conseguiram igualar pouco tempo depois, aos 58’, por intermédio de Pedro Vergueiro. O golo da vitória da formação da Trofa chegou aos 69’ com a assinatura de Diogo Ferreira.

Decorridas 16 jornadas da série A do Campeonato Nacional sub-19 da 2ª Divisão, o Mirandela segue no nono lugar com 12 pontos. Na próxima jornada, os comandados de Gilberto Vicente recebem o Amarante, que nesta jorna venceu o SC Vila Real por 5-1.

Foto de SC Mirandela