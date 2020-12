Dia Internacional da Pessoa com Deficiência une instituições de Bragança

Comemora-se, quinta-feira, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Nesse sentido, as instituições de apoio à pessoa com deficiência de Bragança (APADI, ASCUDT, CEE – SCMB e ACADEMIA) uniram-se, com o intuito de criar vários momentos de encontro entre os residentes das diferentes instituições.

Esta é uma iniciativa que já tem vindo a acontecer noutros anos, contudo, devido à situação de pandemia que se vive, desta vez será em formato digital.

A ideia passa ainda por, neste ano tão atípico, as instituições darem a conhecer o trabalho que realizam e que, mesmo na dificuldade, permanecem dinâmicos e criativos.