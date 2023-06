Dia Nacional do Minibasquetebol assinalado em Bragança

O Pavilhão da Coxa recebeu cerca de 80 crianças, dos 6 aos 12 anos, para uma manhã de mutos jogos e actividades lúdicas.

A Associação de Basquetebol de Bragança conta com 120 atletas no escalão de minibasquete, divididos pelos três clubes filiados (Estrelas Brigantinas, Mirandela Basquete Clube e GD Macedense).

Segundo Marcelino Martins o número de praticantes de minibasquete no distrito tem vindo a aumentar. “Estamos numa região com uma baixa densidade populacional e depois há outras modalidades com outro peso. Mas, o basquetebol está a ser trabalhado nos três clubes que temos e está a evoluir diariamente”, disse o presidente da ABB.

A divulgação da modalidade nas escolas pode contribuir para o aumento do número de atletas. “Com a ajuda dos clubes vamos duas vezes por semana às escolas. Já está a ser feito nas escolas em Bragança e Mirandela para cativar cada vez mais os alunos para a modalidade”.

Quanto ao Estrelas Brigantinas conta com 30 atletas no escalão de minibasquete e vai avançar para a candidatura ao estatuto de escola de basquetebol. “Vamos candidatar-nos à formação da escola de basquetebol. Reunimos os requisitos necessários para isso, nomeadamente a número de atletas para isso e a organização de actividades para o escalão de minibasquete”, referiu o presidente, João Pedro Rebelo.

