Diogo Graça vence quinta prova do Open Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança

Vila For recebeu, este domingo, a quinta etapa do Open Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança. O III BTT Vila Flor contou com cerca de uma centena de participantes.

Diogo Graça (SAPPC) dominou na distância de 60 quilómetros. O betetista de Ponte de Lima completou a prova em 02h07m13s e saiu de Vila Flor com o primeiro lugar no pódio.

Logo atrás, no segundo posto da classificação geral, ficou o brigantino Jorge Mariz (Penacova CEG/Touch) com o tempo de 02h13m45s. O pódio ficou completo com Ovídio Linhas do Velo Clube de Bragança na terceira posição (02h15m03s). Por categorias o brigantino venceu em M40.

Na distância de 38,6 quilómetros, a vitória sorriu a Luís Marrão (Velo Clube de Bragança) em masculinos e a Sílvia Costa (CTM Vila Pouca de Aguiar) em femininos.

A próxima prova do Open Regional de XCM, a Tour da Castanha, está marcada para o dia 22 de Outubro, em Vinhais.