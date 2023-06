Direcção Regional de Agricultura integra CCDR Norte mas funcionários mantêm-se em Mirandela

A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), sediada em Mirandela, vai integrar a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). A ministra da Agricultura, na sexta-feira, na sua passagem por Mirandela, para falar com associações sobre o “livro branco para o regadio público”, adiantou que os 100 funcionários da DRAP- -N vão “continuar a trabalhar em Mirandela”, uma vez que “há o compromisso de manter os serviços onde eles estão”. “Esta é a maior reforma feita para podermos desconcentrar serviços e tornar as estratégias regionais mais efectivas e aquilo que é a expectativa é que a agricultura, a educação, a cultura, a economia e o ambiente, do ponto de vista regional, possam traçar os objectivos, prosseguir metas para podermos ter um futuro colectivo que todos os cidadãos merecem”, disse Maria do Céu Antunes. Já a presidente da Câmara Municipal de Mirandela aproveitou a vinda da ministra para pedir a transferência da sede da CCDR- -N para a cidade do Tua, uma vez que é ali que está a DRAP-N e iria permitir “a médio prazo, a atracção de quadros técnicos e de investimento que criam riqueza nos territórios”. “Esta é uma oportunidade única, para que o país possa corrigir as assimetrias que têm acontecido ao longo das últimas décadas e essa oportunidade não a podemos deixar passar”, disse Júlia Rodrigues. Quanto a isso, a ministra Maria do Céu Antunes disse apenas de que a nova orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional está ainda a ser desenvolvida e só deve estar concluída no final e Agosto. Para já, estão a ser identificadas “todas as funções que as direcções regionais estão a exercer e que passarão para um domínio mais alargado dentro do Instituto que terá também o domínio da agricultura”. O Decreto-Lei n.º 36/2023, publicado no Diário da República de 26 de maio, “prevê o estabelecimento de um contrato programa onde a área governativa da agricultura terá a sua componente em termos de objectivos a serem atingidos e com base nisso todo o trabalho prosseguirá de forma a podermos potenciar a agricultura enquanto factor de desenvolvimento regional”, disse a governante.

Foto: Rádio Terra Quente FM