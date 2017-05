Distrital de Bragança do CDS assumiu processo autárquico em Carrazeda de Ansiães

Após ser conhecida a candidatura independente “Unidos por Carrazeda”, que conta com o apoio do PS e do CDS/PP, a concelhia centrista carrazedense veio a público com um comunicado que pretendeu clarificar que os seus elementos não estavam alinhados com a decisão das estruturas distrital e da nacional do partido e que iriam apoiar a candidatura do PSD, liderada por João Gonçalves.