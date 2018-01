Distrital de partidas rápidas arranca no domingo em Mirandela

A cidade de Mirandela é o ponto de partida do Campeonato Distrital de Xadrez de partidas rápidas 2018.

Este será o primeiro de vários que a Associação de Xadrez de Bragança (AXB), reactivada recentemente, tem já em agenda.

O Clube Amador de Mirandela (CAMIR) recebe a prova na cidade do Tua, onde são esperados 12 participantes.

“Não serão muitos, ainda, apontamos uns 12 xadrezistas. Será o primeiro distrital de vários que vão ser programados ao longo da época. Nesta caso vamos apurar o campeão absoluto em ritmo rápido”, explicou Miguel Moreira do CAMIR.

Sobre a reactivação da AXB, Miguel Moreira considera importante “para dar mais competitividade aos xadrezistas e mostrar mais a modalidade no distrito”.

Em Macedo de Cavaleiros a data de realização da prova distrital ainda não está definida pois depende da disponibilização de um espaço para o evento. Por Mirandela os jogos vão realizar-se na sala de xadrez do Pavilhão do INATEL.

Nesta primeira prova, agendada para domingo (dia 7), as partidas de xadrez começam às 14h30.

Em calendário está já o Circuito Nacional de semi-rápidas da Federação Portuguesa de Xadrez. O CAMIR organiza, na cidade do Tua, a prova do dia 5 de Março. Trata-se do 5º Torneio Junta de Freguesia de Mirandela /Feira da Alheira.