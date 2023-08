Distrito não escapa ao risco máximo de incêndio e leva autoridades a reforçar patrulhamento

Com as temperaturas a rondar os 40 graus durante esta semana, todo o distrito está em risco máximo de incêndio rural, o patamar mais grave da escala do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Além das altas temperaturas, a baixa humidade e o vento também contribuem para esta condição, deixando o distrito em alerta amarelo.

Perante este cenário, a GNR de Bragança já reforçou o patrulhamento no passado fim-de-semana, que se vai manter nos próximos dias.

O major do destacamento territorial de Bragança, Vítor Romualdo, pede à população que avise as autoridades caso verifiquem comportamentos de risco. “Em caso de incêndio deve-se ligar de imediato para o 112. Também reforçamos que caso alguém verifique a presença de pessoas com comportamentos de risco, estamos a falar do uso indevido do fogo, também poderá reportar de imediato ou para o número de telefone das autoridades locais, ou para o 112”, referiu.

Devido ao risco muito elevado de incêndio, há restrições a ter em conta. Vítor Romualdo alertou para a proibição do uso do fogo e também de alguma maquinaria. “Perante esta mudança do quadro meteorológico dos próximos dias queremos alertar todos os portugueses para evitarem o uso do fogo no espaço florestal e rural. Também cuidado a ter no uso de algum tipo de maquinaria, que também consoante o risco de incêndio é proibido, nomeadamente motorroçadoras, corta-matos e destroçadores”, adiantou.

Face às condições meteorológicas, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil “recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adoçam das necessárias medidas de prevenção e precaução, de acordo com a legislação em vigor, e tendo especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período”.

Dezenas de concelhos em todo o país estão em risco máximo ou muito elevado de incêndio, incluindo os 12 concelhos do distrito de Bragança.