Divisão de Honra e Distrital de Futsal começam em Setembro

Já estão definidas as datas para o início das competições de futebol e futsal da Associação de Futebol de Bragança para a temporada 2023/2024.

No futebol, a época começa no dia 13 de Agosto com a Taça Transmontana de Futebol, que vai colocar frente a frente o SC Mirandela e o S.C. Vila Real. Segue-se a Supertaça Distrital Sílvio Carvalho a 6 de Setembro entre S.C. Mirandela e Rebordelo.

Quanto à Divisão de Honra tem pontapé de saída marcado para o dia 24 de Setembro.

No futsal masculino, a primeira competição da temporada é a Taça Transmontana entre CD Miranda do Douro e GDC Salto. A 23 de Setembro joga-se a Supertaça António Parente entre CD Miranda do Douro e Escola Arnaldo Pereira e no dia 29 do mesmo mês tem início o Campeonato Distrital.