Dupla Michel/André Pires vence terceira etapa do regional de futevólei

Depois de Vila Real e Bragança, o Campo de Futebol de Praia de Vila Flor recebeu, no domingo, a terceira etapa do Campeonato Regional de Futevólei de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Mediaram forças dez duplas em representação do Grupo Desportivo de Bragança, F.C. Vila Real e Vila Flor SC.

A dupla Michel/André Pires, do Grupo Desportivo de Bragança, foi a vencedora com um triunfo por 2-1 frente à dupla Willian Soares/Luís Pessanha, também do GDB.

O pódio fechou com Ricardo Martins e Hugo Sapy, do F.C. Vila Real, na terceira posição.

Na terceira etapa, realizaram-se, no total, 28 jogos, 20 na fase de grupos e oitos nas eliminatórias.

O Campeonato Regional de Futevólei de Trás-os-Montes e Alto Douro segue para Bragança. A quarta etapa joga-se a 6 de Agosto.

Foto de GDB