Dupla Tiago Reis/Valter Cardoso vence Baja TT Norte de Portugal

A segunda edição da Baja TT Norte de Portugal levou a adrenalina do todo-o-terreno as concelhos de Macedo de Cavaleiros, Murça e Valpaços e teve como vencedora a dupla Tiago Reis/Valter Cardoso, em Toyota Hilux.

A prova começou na sexta-feira em Valpaços, com um prólogo, seguiu para Murça no sábado com um sector selectivo e terminou este domingo em Valpaços, depois da passagem por Macedo de Cavaleiros.

Tiago Reis, piloto de Famalicão, e o navegador Valter Cardoso não deram margem de manobra aos seus mais directos adversários, vencendo os dois sectores selectivos, batendo João Dias/João Miranda (Canan Maverick X3) por 1.44,3 minutos. João Ramos e Pedro Ré (Toyota Hilux T1+) ficaram na terceira posição, a 2.30,8 minutos do vencedor.

“Entrámos no primeiro sector muito focados e com o objectivo de vencer. Conseguimos uma vantagem significativa para os nossos adversários e agora, no troço da tarde, foi só manter”, referiu o piloto.

O piloto João Dias com o navegador João Miranda, ao volante de um Canan Maverick X3, classe T3, terminou na segunda posição e reconheceu que Tiago Reis foi melhor. “Fui ao ataque mas o Tiago está de parabéns imprimiu um ritmo louco e conseguiu levar a melhor no primeiro sector”.

O pódio ficou completo com a dupla João Ramos/Pedro Ré, em Toyota Hilux T1+.

A organização da prova esteve a cargo do CAMI – Motorsport. O presidente, Nuno Loureiro, considera que a prova foi um sucesso. “Toda a gente ficou contente e só tenho a agradecer aos municípios de Valpaços, Murça e Macedo de Cavaleiros por todo o apoio. No geral os pilotos gostaram da prova, claro que não agradamos a gregos e troianos pois uns gostam de rectas e outros de curvas. A nossa preocupação é que seja igual para todos e que haja verdade desportiva. Estamos aqui para que a prova se afirme cada vez mais como uma grande prova a nível nacional”.

A Baja TT Norte de Portugal contou com cerca de 50 pilotos, pontuou para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48 e para a Taça Ibérica de Todo-o-Terreno.

Foto de Município de Mcaedo de Cavaleiros