Edu Sousa convocado para a dupla jornada com a Arménia

Portugal vai defrontar a Arménia na terceira e quarta jornada da Ronda de Elite de qualificação para o Mundial de Futsal 2024, que será disputado no Uzbequistão.

Jorge Braz, seleccionador nacional, divulgou esta terça-feira a lista dos 16 convocados para os dois jogos, que conta com Edu Sousa. O guarda-redes natural de Mirandela que joga no El Pozo Murcia, em Espanha, é já presença assídua no trabalho da equipa das quinas.

Edu Sousa junta-se a Cristiano Marques (RSC Anderlecht) e André Correia (CR Leões Porto Salvo) no lote de opções para a baliza.

Portugal lidera o Grupo E, com seis pontos, mais três que Finlândia e Geórgia. A Arménia segue com zero.

O primeiro jogo está marcado para o dia 6 de Outubro em Yerevan, no Karen Demirtchian Sport Complex, na Arménia. Quanto ao segundo encontro joga-se na Póvoa de Varzim no dia 11 de Outubro. Será a primeira vez que as duas selecções de defronta.

A equipa das Quinas concentra-se no próximo domingo, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Foto de FPF