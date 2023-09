Edu Sousa convocado para os jogos com a Finlândia e Geórgia

Jorge Braz, seleccionador nacional de futsal, divulgou esta segunda-feira a lista de convocados para os dois jogos da Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato do Mundo 2024.

Edu Sousa, guarda-redes natural de Mirandela, volta a constar dos eleitos para vestir a camisola da equipa das quinas.

O mirandelense, de 27 anos, iniciou uma nova etapa ao transferir-se para o El Pozo Murcia, depois de quatro temporadas no Viña Valdepeñas, em Espanha.

Portugal está colocado no Grupo E e vai defrontar a Geórgia, Arménia e Finlândia. O encontro com a Finlândia joga-se no dia 16 de Setembro, em Helsínquia, e a partida com a Geórgia está marcada para o dia 20 de Setembro, em Viseu.

A terceira e quarta jornada da Ronda de Elite estão agendadas para os dias 6 e 10 de Outubro com um duplo compromisso com a Arménia.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação directa para a fase final do Campeonato do Mundo, que será disputada no Uzbequistão. Os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um play-off, para apurar mais duas equipas.

A concentração da formação nacional está marcada para domingo, dia 10, na Cidade do Futebol, em Oeiras.