Edu Sousa convocado para os jogos com a Suíça e Bielorrússia

Edu Sousa, guarda-redes do Viña Valdepeñas, natural de Mirandela, faz parte da convocatória para o jogo de preparação com a Suíça e para a partida de qualificação para o mundial com a Bielorrússia.

Portugal encerra a primeira fase de qualificação para o Campeonato do Mundo'2024 frente à Bielorrússia, no dia 7 de Março, em Yerevan, na Arménia. O jogo é relativo à quarta jornada desta fase de apuramento.

Antes, no dia 2 de Março, os comandados de Jorge Braz, realizam um jogo de preparação com a Suíça, em Rio Maior.

Portugal, depois de três vitórias, lidera o grupo 4 de qualificação com nove pontos e está perto de garantir a passagem à Ronda de Elite.

O mirandelense Edu Sousa soma 25 internacionalizações por Portugal. Na próxima época, o guarda-redes mirandelense vai mudar-se para o El Pozo Murcia. O acordo já foi fechado e é válido por três temporadas.

Ao serviço da selecção nacional, Edu Sousa venceu o Campeonato da Europa e a Finalíssima.